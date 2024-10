E' stato trovato morto questa mattina il pescatore Ion Chitosca, di 60 anni, di origini romene, disperso da ieri a Santa Teresa di Gallura.

L'uomo era uscito per una battuta in mare ma la moglie non vedendolo rientrare a casa in serata ha dato l'allarme. Sono scattate le ricerche che sono proseguite tutta la notte.

I carabinieri ed i Vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere avvistato sugli scogli di Cala Spinosa a Capo Testa. Secondo i soccorritori si sarebbe trattato di un malore a stroncare la vita dell'uomo il cui corpo è stato riconsegnato alla famiglia.