“In merito alla scomparsa della nostra concittadina Kenia Secci, vogliamo tranquillizzare tutti sul fatto che notizie certe e attendibili garantiscono che Kenia sta bene ed è al sicuro”.

Sono queste le parole del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. “Ora si trova in un presidio ospedaliero sotto le premurose cure di medici specialisti. Visti i numerosi e fuorvianti messaggi che si stanno diffondendo nella rete e vista anche l'evidente apprensione che la vicenda ha suscitato in tutta la nostra comunità, l'amministrazione comunale ritiene doveroso richiedere il rispetto della privacy della giovane Kenia. Chiediamo a tutti di rispettare quanto possibile il silenzio su questa vicenda, per garantire la sicurezza e la tranquillità di Kenia in questa fase così delicata, favorendo una definitiva e positiva risoluzione della sua situazione e dell’intera vicenda”.

Della giovane non si avevano più notizie da mercoledì scorso, 16 ottobre.

La ventenne, che vive a Villaputzu con la famiglia, si era allontanata da un albergo di Roma, dove si trovava insieme alla madre e al fratello.