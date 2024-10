In Sardegna

E' polemica su una frase scritta oggi da La Repubblica sul caso dei maltrattamenti dei bambini in un asilo privato a Milano, per i quali è stato arrestato anche il titolare di origini sarde: "Non sale dalla profonda Barbagia il racconto dei maltrattamento dei piccoli alunni. Tocca Roma, Grosseto, Pisa, Bolzano", ha scritto il giornalista ricordando i casi precedenti.