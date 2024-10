Sardex, il circuito che solo nel 2015 ha permesso lo scambio di beni e servizi per un valore di 31,3 milioni di euro, ha un nuovo direttore generale. Si tratta di Nicola Pirina, 41 anni, che dopo quindici anni trascorsi da freelance tra start up e innovazione ha deciso di accettare la sfida.

E' lui l'inventore della app "Ti offro un caffè" con cui permette agli utenti Facebook di offrire caffè virtuali ai propri amici, ma anche fondatore di Lynx Srl e Shop'n'Rate con cui ha vinto "S'Innova 2013" come miglior start up.

"Mi metterò al loro servizio, Sardex è la società più interessante al mondo perché abilita l'economia generativa nei territori", ha detto Pirina che negli ultimi mesi è stato visto spesso a Serramanna, dove l'azienda ha sede.

"Oggi Sardex affronta un profondo sviluppo organizzativo e societario, in vista dei prossimi importanti passi di crescita ed espansione. Quando l'imminente fase sarà terminata, ci sarà un nuovo assetto nel top management. È sempre lì che sarò, al loro fianco. È per il mio attaccamento all'economia reale ed ai territori che penso abbiano scelto me, in fondo avrebbero potuto fare shopping su cognomi ben più blasonati".

Di Sardex si è occupato nei mesi scorsi l'importante quotidiano economico Financial Times, mentre poco più di un mese fa, a Istanbul, è stata accolta con grande entusiasmo la presentazione del modello durante il workshop organizzato dalle Nazioni Unite dedicato alla presentazione dei più promettenti strumenti di innovazione finanziaria attualmente attivi nel mondo.