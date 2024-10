Si spegne un pezzo di storia del nostro canto più antico.

E’ morto questa mattina Piero Sanna, 72 anni, leader storico del tenore “Remunnu ‘e Locu” di Bitti.

La notizia ha suscitato un vivo cordoglio nella comunità bittese e in tutto il mondo delle tradizioni popolari.

Piero Sanna era un uomo stimato anche per le sue qualità umane e non solo per quelle artistiche.

Il canto a tenore perde una delle sue voci più belle.