È morto ieri sera a Pisa, all'età di 81 anni, il filosofo Remo Bodei. Era malato da tempo. Nato a Cagliari nel 1938, laureato a Pisa, docente di filosofia alla Ucla di Los Angeles, era socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei.

Era stato, ricorda 'Il Tirreno', anche visiting professor alle Università di Cambridge, Ottawa, New York, Toronto, Girona, Città del Messico.

Bodei si era interessato alla filosofia classica tedesca e all'Idealismo ed era uno studioso del pensiero utopistico del Novecento, in particolare del marxismo eterodosso di Ernst Bloch e di autori come Theodor Adorno e Walter Benjamin. Tra le sue opere "Sistema ed epoca in Hegel"; "Scomposizioni. Forme dell'individuo moderno"; "Una scintilla di fuoco. Invito alla filosofia".