È morto all’ospedale Sirai di Carbonia Salvatore Murgia, il 90enne investito ieri sera a Teulada mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’uomo è stato investito da un’auto in transito che si è dileguata immediatamente senza prestare soccorso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale per le cure mediche, in codice rosso. La situazione si è da subito presentato molto grave e questa mattina il 90enne è morto a causa delle lesioni riportate.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Carbonia finalizzati a rintracciare il conducente dell'auto nonché per risalire alla dinamica esatta del sinistro.