Nicola Manghina, lo studente di Sorso di 16 anni vittima nove giorni fa di un incidente stradale nel centro abitato del paese, non ce l'ha fatta. Ieri è stata dichiarata la sua morte cerebrale, e nella notte si è proceduto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari all'espianto degli organi per la donazione.

Il ragazzo si trovava in sella alla sua Aprilia Sx, a causa di una buca ha perso il controllo della moto e nella caduta ha riportato un trauma cranico. Luogo dell'incidente la centrale via Colombo. Al momento della caduta era da solo, quando sono intervenuti gli uomini del 118 si trovava in arresto cardiaco.

I medici erano riusciti a rianimarlo e l'avevano trasportato d'urgenza a Sassari, dove era stato ricoverato in Rianimazione. La sua morte ha suscitato grande commozione a Sorso e a Porto Torres dove il giovane frequentava l'istituto Nautico.