Non ce l’ha fatta Giuseppe Manca, il noto parrucchiere algherese che dal 2019 iniziò ad affrontare una dura battaglia contro il cancro. La notizia della sua morte, avvenuta ieri in ospedale a Sassari, è di quelle che ti fanno stringere immediatamente il cuore.

Poco tempo fa c’eravamo sentiti al telefono. Voleva che scrivessi per lui un articolo per sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione per la salute. Voleva farlo partendo dalla sua storia, dalla sua vita che a 37 anni cambiò all’improvviso. Nel 2019 scoprì di avere cellule tumorali sparse tra polmone, fegato, rene, inguine e ascella. Dopo circa un anno di chemioterapia tra Milano e Sassari, cercò di riprendere in mano la sua quotidianità, con i suoi affetti e il suo lavoro. "Affronti e impari a convivere con ciò che ti è accaduto", mi disse Giuseppe, sempre ottimista e con tanta voglia di vivere.

Parrucchiere conosciutissimo ad Alghero, Giuseppe imparò necessariamente a resistere, a convivere con il tumore e ad affrontare le difficoltà senza mai perdere la speranza. Ed è proprio con quella fiducia che non aveva mai perso che a marzo scorso mi comunicò: “Si è ripresentato un tumore e si è spostato in testa. All’inizio ero spaventato, ma ora attendo che mi dicano quale percorso curativo devo affrontare”. E poi subito un pensiero per l’amata sorella: “Le ho detto di non preoccuparsi per me, io ho bisogno che lei stia serena”.

Giuseppe aveva 43 anni “sono del 1981, ma dico a tutti che ho 36 anni” mi disse ridendo, una battuta che mi fece scorgere il suo lato guerriero, di chi la vita ha già scosso il suo equilibro e la sua spensieratezza.

Era un ragazzo pieno di energia, generoso, pronto a darsi agli altri. Un lavoratore e una persona che non riusciva mai a dire no. Nella nostra telefonata non riuscì a nascondere un pizzico di malinconia: “Pensi di ritrovare la vita che hai lasciato e invece no, tra amicizie sparite e io che sono cambiato, perché ovviamente le priorità sono diventate altre. Però ho anche conosciuto persone nuove che mi hanno dato energie nuove”.

Qual è il messaggio che vuoi diffondere? Gli chiesi e lui mi rispose: “Di fare visite di controllo, anche quando pensiamo si tratti di una fesseria. Non lasciamo che il tempo scorra”.

Addio Giuseppe, riabbraccia i tuoi genitori e proteggi la tua famiglia.