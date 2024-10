E' morto in un incidente stradale Francesco Di Giacomo, la voce solista del Banco del Mutuo Soccorso. Aveva 67 anni. L'incidente è avvenuto a Zagarolo, in provincia di Roma, nel tardo pomeriggio di oggi. Di Giacomo viaggiava solo alla guida della sua auto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo facendogli invadere l'altra corsia fino a schiantarsi contro una Rover che proveniva in senso contrario.

Alla guida dell'altra auto un uomo che non avrebbe riportato gravi ferite. Il cantante è morto durante il trasporto all'ospedale di Palestrina.

Fondato nel 1969 il Banco del Mutuo Soccorso, è tuttora in attività. Insieme alla Premiata Forneria Marconi, gli Area e a Le Orme è considerato l'esempio più rappresentativo e noto, anche all'estero, di rock progressivo italiano.

Nel 1979 il cantante è stato uno dei grandi protagonisti della tournée di Angelo Branduardi e Luigi Lai.