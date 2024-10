Filippo Sanna non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, dove era ricoverato a seguito alle ferite riportate nel terremoto che ha messo in ginocchio il centro Italia.

Ha lottato per circa una settimana il giovane 23enne originario di Nuoro.

Viveva ad Amatrice con la famiglia, composta dalla madre Stefania Ciriello, medico di base del centro laziale, il padre, Mario Sanna, 55 anni, rappresentante di commercio cresciuto a Nuoro, la sorellina Irene di 16 anni e il fratello Riccardo.

La notte fra il 23 e 24 agosto, quando la terra aveva tremato, la loro casa era crollata.

Filippo era rimasto per alcune ore sotto le macerie e dopo essere stato tratto in salvo era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara.

Oggi la triste notizia.