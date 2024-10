E' morto questa mattina a Nuoro, all'età di 74 anni, il maestro Bobore Nuvoli, fondatore e direttore artistico dell’associazione folcloristica "Sos Canarjos".

Era nato a Urzulei, in Ogliastra, il 4 marzo 1939, dove il padre Antonio dorgalese e la madre Grazia Murgia nuorese, si trovavano per lavoro. Dopo alcuni mesi la famiglia fa ritorno a Nuoro e Salvatore, fin da piccolo, canta come voce bianca nella chiesa del Rosario con il coetaneo Battore Belloi.

Bobore Nuvoli era malato da tempo.

L'ultimo applauso gli è stato tributato dalla sua città nel mese di marzo dello scorso anno in occasione della manifestazione "Canti dall'Ortobene" quando, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti per l'affetto che ha accompagnato da sempre la sua vita e la sua musica.