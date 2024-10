E’ MORTO ALDO CABIZZA. C’E’ NUOVA MUSICA IN CIELO.



Aldo Cabizza era un uomo elegante nella forma e nella sostanza. La forza prepotente della sua chitarra era addolcita dalle melodie decise che sapeva “tramare”. Il garbo si affacciava col sorriso sempre generoso con tutti. Una volta mi ha detto: “il canto a chitarra non si insegna, si crea”. Si, esattamente come signori si nasce!

Oggi se n’è andato un uomo che mi voleva bene.

E’ rimasto il bene che continuerò a volergli.

C’è nuova musica in cielo.

Giuliano Marongiu

--------------

Non era uno qualunque, il genio era in lui. La mia mente è tornata indietro, a quando bambino, il suono della sua chitarra mi faceva battere il cuore e faceva nascere in me il desiderio di poter un giorno cantare con "Cabitza" perché, in quel modo di toccare le corde, non vi erano solo accordi o note, ma la magia di un predestinato mandato sulla terra, e per fortuna nella nostra isola, a rallegrare i cuori di noi sardi e non solo. Ho avuto la fortuna di cantare con lui in brevi esibizioni e, quello che ho provato nel vederlo al mio fianco, rimarrà per sempre una delle più grandi emozioni della mia vita.

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Cabitza

Ciao Aldo!

Francesco Demuro

__________

Il suono della la tua magica chitarra e il tuo magnifico sorriso mi accompagneranno per sempre. Ti voglio bene Aldo, riposa in pace!

Elena Ledda

________________