E’ morta oggi a Londra Margaret Thatcher, 1° ministro inglese degli anni ‘80. Aveva 87 anni. Leader del partito conservatore, fu protagonista di un nuovo modo di fare politica, caratterizzato dalla sua forte personalità e denominato “thatcherismo”. Tra gli appellativi, si ricorda in particolare quello di “lady di ferro”, in considerazione della sua proverbiale fermezza. E’ passata alla storia la sua posizione durissima e inamovibile contro i sindacati inglesi che dopo un anno di agitazioni, scioperi e picchettaggi furono costretti ad arrendersi senza condizioni. Un altro caso in cui manifestò tutto il suo carattere risoluto risale al 30 ottobre 1990, quando durante un intervento nella camera dei comuni scandì più volte il suo “no” contro la moneta unica. Da non dimenticare la guerra vittoriosa delle Falkland-Malvinas, che seppure pagata a caro prezzo gli consentì di costruire anche su questa la sua carriera politica. Infine, due dati statistici: quello di Margaret Thathcher è stato il più lungo periodo in carica del secolo scorso per un premier del Regno Unito; è stata la prima e finora unica donna primo ministro britannico.

- Redazione -