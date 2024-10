E' morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro la nota fotografa e reporter tedesca Marianne Sin-Pfâltzer, dove era ricoverata dopo essere stata travolta da un'auto lo scorso 10 agosto. La donna aveva 89 anni e da 10 aveva scelto di risiedere nel capoluogo barbaricino.

La fotografa aveva iniziato a frequentare l'Isola dalla metà degli anni Cinquanta, riuscendo a costruire un cospicuo repertorio di immagini sul sociale della Sardegna nel secondo dopoguerra. Un vasta selezione delle sue immagini è stata pubblicata nel 2012 da Ilisso edizioni, all'interno del volume monografico "Sardegna paesaggi umani", editato anche in lingua tedesca.

Aveva studiato fotografia a Monaco, al Bayerischen Staatslehranstalt fÇr Photographie, perfezionandosi poi a Marsiglia, Parigi e in Provenza. Ha collaborato con numerose agenzie fotografiche in Germania e in Francia.

Dagli anni '60 in poi è stata a più riprese negli Stati Uniti, nelle isole Hawaii, nell'Unione Sovietica, nelle Filippine, in Thailandia e Sri Lanka, in Africa, tutti luoghi in cui ha realizzato dei significativi reportage. Marianne Sin-Pfâltzer lascia alla Sardegna, in particolare, un inestimabile patrimonio visivo di carattere documentario.