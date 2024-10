Non ce l’ha fatta Anna Sechi, 76enne di Marrubiu, la donna che ieri mattina, dopo le 12, è stata investita a Oristano, in via Cagliari, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’impatto con la macchina guidata da un pensionato di Seneghe è stato violento e le condizioni della vittima erano apparse da subito gravi. Secondo gli accertamenti della Polizia locale, la donna è stata agganciata dallo specchietto dell'auto e scaraventata sull'asfalto.

L’uomo aveva investito una donna sulle strisce pedonali ed era scappato senza fermarsi a soccorrerla.

Ma la fuga del pirata della strada era durata poche centinaia di metri perché un testimone lo aveva inseguito e raggiunto.

L'automobilista avrebbe detto di non essersi accorto di nulla.