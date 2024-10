Si è spenta per sempre la notte scorsa tzia Maria Antonia Manca, l’ultra centenaria di Meana Sardo di 109 anni.

Nata il 10 luglio del 1905 era una delle donne più longeve della Sardegna. La grande passione di tzia Maria era il ballo sardo e anche in età avanzata, quando sentiva il suono dell’organetto muoveva i piedi a ritmo così come amava fare quando da giovane, in occasione delle feste, ballava nella piazza del suo paese.

In questa triste giornata tutta la comunità di Meana Sardo rivolgerà il suo ultimo saluto alla centenaria e si stringerà attorno alla famiglia di tzia Maria Antonia Manca.