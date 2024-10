E' morta poco prima delle 11.30 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari Chiara Piccarreta, 17 anni, una delle due ragazze rimaste gravemente feriti ieri mattina in un incidente stradale sulla statale 387 all'ingresso di San Vito, all'altezza del chilometro 85,600.

La giovane viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat Punto con cinque ragazzi a bordo, condotta da un amico di 19 anni che poco prima delle 7 di ieri, rientrando da Ballao a San Vito, ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa della presenza di ghiaccio.

La macchina si è ribaltata e ha percorso una quarantina di metri sulla capotta prima di fermarsi contro il guard rail. Chiara e l'amica che sedeva con lei vicino ai finestrini posteriori sono state sbalzate all'esterno e hanno riportato ferite apparse subito gravi.

A effettuare i rilievi dell'incidente sono stati i carabinieri della compagnia di San Vito, colleghi del padre di Chiara, appuntato della stazione del paese, ex calciatore e allenatore di calcio. La ragazza, che abitava a Muravera ed era l'unica minorenne del gruppo formato da 5 amici, tutti attorno ai 20 anni rimasti, coinvolti nell'incidente, e' stata trovata sotto il vicino ponte: ricoverata subito all'ospedale San Marcellino di Muravera, e' stata sottoposta a un intervento chirurgico per fermare un'emorragia interna.

Una volta stabilizzate le sue condizioni, i medici ne avevano disposto ieri sera il trasferimento a Cagliari, nel reparto di rianimazione del Brotzu, dove e' morta stamattina. Chiara avrebbe compiuto 18 anni il prossimo novembre.

E' ancora ricoverata in ospedale l'amica di 18 anni sbalzata dall'auto come Chiara, mentre gli altri tre ragazzi non hanno riportato ferite gravi. La posizione del conducente e' al vaglio del pm di turno.