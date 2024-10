E’ morta in un giorno di primavera la giovane Arianna, 30enne di Teti che da un po’ di tempo viveva e lavorava a Milano.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa immediatamente nella mattinata di mercoledì scorso non solo nel suo paese natale, ma in tutta la Sardegna lasciando nei cuori anche di chi non la conosceva un senso di vuoto e di grande tristezza.

Arianna è la figlia di Costantino Tidu, commissario straordinario della Provincia di Nuoro, politico stimato e di alta esperienza.

La morte della giovane Arianna ancora una volta sconvolge la famiglia di Costantino Tidu e di tutte le persone che le volevano bene.

Il figlio di Costantino, Mattia, infatti, era morto nel 2005 a causa di un incidente stradale.

Una tragedia e un dolore senza fine.