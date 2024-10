È ritornata la luce ai Giardini pubblici di viale San Vincenzo, a Cagliari. Un atto certamente dovuto – fa sapere il Presidente della Commissione Sicurezza e Patrimonio del Comune di Cagliari, Marcello Polastri - che come tanti asfaltare le strade ed eliminare le dannate buche, sta avvenendo nel silenzio anche dei media. Chi lavora non trova il tempo di dire quanto fa, così capita per alcune azioni semplici ma preziose degli assessorati comunali di Cagliari. Pochi sanno ad esempio – prosegue Polastri - che sono ben 4000 i nuovi punti luce tra Barracca Manna, Monte Urpinu, i quartieri di La Palma, San Benedetto, il Quartiere del Sole, via Sonnino dei quali, più di 1500 sono già stati messi in opera. A Cagliari ritorna anche la luce laddove a lungo, c’era il buio. Molte lampade erano al sodio e sono state sostituire con luci led, a garanzia di maggiore sicurezza, e risparmio”.