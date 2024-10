A partire da ieri, 15 novembre, e fino al 15 aprile vige l'obbligo di viaggiare con gli pneumatici invernali o con le catene su strade e autostrade. Perché agli automobilisti venga contestata il mancato rispetto dell'obbligo è necessario che nel tratto di strada di riferimento sia presente un cartello specifico.

In Sardegna si potrà viaggiare solo con pneumatici invernali o catene a bordo in alcuni tratti della SS 131 (da Bauladu e fino alla provincia di Sassari) e della 131 Dcn, oltre che in molte strade statali e provinciali del centro dell'Isola.

Gli pneumatici invernali andranno sostituiti non oltre un mese dopo il 15 aprile. Le gomme invernali sono caratterizzate dalla dicitura "M+S" sul fianco. Si badi che esistono poi anche pneumatici cosiddetti "quattro stagioni", che possono essere utilizzati in ogni periodo dell'anno.

Secondo un'indagine del portale "Facile.it" nell'ultimo anno oltre 1,2 milioni di automobilisti hanno guidato senza avere le catene nella propria vettura e senza aver montato i pneumatici invernali. I più smemorati sarebbero secondo l'indagine gli uomini. Le sanzioni sono per i trasgressori variano da 85 a 338 euro.