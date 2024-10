Misure di sicurezza straordinarie, tiratori scelti appostati sui tetti dei palazzi intorno al palazzo di Giustizia, elicotteri che dall'alba volano su Sassari, per la prima udienza del processo a carico degli undici cittadini pakistani arrestati lo scorso aprile a Olbia e in diverse parti d'Italia, accusati di aver costituito una cellula di Al Qaeda con base nel capoluogo gallurese. Gli imputati sono già in aula.

Il processo si è aperto con la richiesta di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata da Francesco Caput dell'Avvocatura dello Stato.

La Corte d'assise del Tribunale di Sassari presieduta dal giudice Pietro Fanile, a latere Teresa Castagna, ha poi proceduto all'individuazione e alla nomina degli interpreti che dovranno assistere il Tribunale nel corso del processo.