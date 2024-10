Con la bella stagione alle porte tornano i protagonisti negativi dell’estate sarda: i ladri di sabbia.

All'aeroporto di Elmas, infatti, proprio lo scorso weekend sono arrivati i primi sequestri di sabbia, pietre e conchiglie sottratti alle spiagge sarde. Secondo quanto riferito si conterebbero già un centinaio di episodi in pochi giorni.

Fioccano le segnalazioni sulla pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata"

Le denunce arrivano principalmente dalle spiagge di Is Arutas, Chia, Feraxi, Villasimius.

“Pronti, partenza, viaaaa... - si legge nella pagina -. Inaugurazione di fuoco per la stagione predatoria 2018. In questo fine settimana quasi estivo in tanti non hanno potuto resistere alla tentazione di rubare un piccolo pezzo di Sardegna. Stagione estiva che si preannuncia da record per presenze e certamente per furti di sabbia sassi e conchiglie. State certi che ne vedremo delle belle”.