E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ha promosso un seminario formativo a favore di 25 studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Othoca di Oristano. Già lo scorso anno la società elettrica e l’Itis di Oristano avevano collaborato con un altro seminario formativo presso l’innovativo Centro di Addestramento Operativo (CAO) di Cagliari di E-Distribuzione.

Visto il periodo particolare a causa dell’emergenza sanitaria, questa edizione si è svolta completamente da remoto con studenti, docenti e personale Enel collegati in videoconferenza. Sempre in videoconferenza i ragazzi hanno poi potuto apprezzare la presentazione del Centro Operativo con le riprese fatte tramite un drone guidato da personale di E-Distribuzione e con le simulazioni di prove di intervento sugli impianti del campo prove, realizzate in collaborazione con i tecnici Enel con cui gli studenti potevano interagire da casa dalle loro postazioni internet. Gli studenti sono stati introdotti al mondo dell’energia elettrica e del suo ciclo di generazione e distribuzione da esperti di E-Distribuzione che hanno fatto conoscere le principali caratteristiche del sistema elettrico nazionale, le modalità operative della Società del Gruppo Enel, le caratteristiche degli impianti e le tecniche per operare in totale sicurezza prevenendo il rischio elettrico.

Il seminario formativo, si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore del territorio, con lo scopo di coinvolgere in iniziative di formazione, informazione ed addestramento di partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche come Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Durante l’incontro sono intervenuti il Preside dell’Istituto prof. Franco Frongia ed il Responsabile della Zona Sud Sardegna di E-Distribuzione Alessandro Uccheddu che hanno portato la propria testimonianza quali dirigenti delle rispettive istituzioni. Uccheddu, ex alunno dell’istituto Othoca, nel presentare la struttura aziendale della Sardegna ha invitato gli studenti a misurarsi nel mondo del lavoro forti delle competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Il Centro di Addestramento Operativo con cui ci si è collegati, è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching rivolti al personale delle imprese appaltatrici. In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il Centro di Cagliari è costituito da 2 Aule didattiche, un Laboratorio attrezzato ed un Campo Scuola corredato di impianti dimostrativi.

Enrico Bottone, Responsabile Area Nord- Ovest di E-Distribuzione ha dichiarato: “Siamo soddisfatti per l’attenzione e l’interesse che hanno manifestato i ragazzi guidati dai loro bravi e innovativi docenti; siamo un’azienda che si mette a servizio delle comunità in cui opera in un’ottica di sostenibilità ed attenzione verso il territorio con uno sguardo al futuro dei nostri giovani. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi seminari.”