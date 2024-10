E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, sta contribuendo alla buona riuscita della reintroduzione delle Aquile di Bonelli in Sardegna, realizzata nell’ambito del progetto Life Aquila a‐Life, curato da Ispra in collaborazione con partner spagnoli e francesi e con il supporto della Regione Sardegna e di Forestas.

In particolare, per aumentare la sicurezza per l’avifauna nell’area di rilascio, ISPRA e E-Distribuzione, con il supporto di Grefa, capofila del progetto, hanno condotto dei sopralluoghi nei dintorni dell’area di rilascio nel Parco di Tepilora, ed hanno stabilito le priorità di intervento per le linee che non fossero già in cavo, al fine di implementare un sistema particolarmente sicuro per l’avifauna di grandi dimensioni.

Le aquile di Bonelli infatti, così come anche molte altre specie di uccelli, utilizzano i sostegni delle reti elettriche come posatoi e E-Distribuzione sta realizzando importanti modifiche ai propri impianti come la sostituzione di alcuni sezionatori e l’isolamento dei conduttori in prossimità dei sostegni, affinché questi siano più sicuri. Ma la collaborazione non si limiterà a questo primo importante intervento: infatti, quando le aquile di Bonelli avranno definito la propria area vitale di stabilizzazione, così come in vista di rilasci futuri, verranno realizzate delle analisi a livello locale del rischio potenziale di elettrocuzione per l’avifauna e si provvederà a valutare degli interventi ad hoc per mitigare tale rischio.