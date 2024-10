"Buon compleanno mamma... Che difficile camminare in questa vita senza di te". Inizia così il messaggio di auguri pubblicato dai figli di Irene Cristinzio sulla pagina Facebook "Ritroviamo Irene", a lei dedicata.

Ha sconvolto e commosso la Sardegna la storia dell'insegnante scomparsa da Orosei nel 2013, a 64 anni, della quale non si hanno notizie da ormai 9 anni. "Quando tutto sembra così duro e la tua assenza toglie il respiro e ci fa barcollare - scrivono oggi i figli, nel giorno del suo compleanno - è la forza del tuo amore che ci sostiene e ci sorregge in questo continuare a brancolare nel buio per cercare delle risposte che non arrivano".

"Oggi sarebbe stata una giornata bellissima - recita il messaggio condiviso sui social - e che orgogliosa saresti stata dei tuoi 4 nipotini! Era il tuo sogno avere la casa piena di bambini allegri e rumorosi... Buon compleanno mamma...che il nostro abbraccio e amore infinito arrivi anche lì dove sei...nella terra degli scomparsi".

IL SORRISO DI IRENE. Il sorriso di Irene Cristinzio è entrato nel cuore di tutti, fin da quando quella mattina dell’11 luglio 2013, per i suoi familiari, iniziò un incubo che non si è ancora concluso. Quel giorno, come di consueto, la donna, stimata insegnate in pensione, uscì di casa per compiere una passeggiata in campagna, nei pressi della sua abitazione. "Ci vediamo alle 8:30", disse. Poi più nulla.

La vita di Irene Cristinzio, quella mattina, venne inghiottita dalla nebbia dei dubbi e dell'incertezza. La donna aveva portato con sé solo i suoi due telefonini (mai ritrovati), lasciando a casa gli altri effetti personali. La macchina delle ricerche si attivò presto e in breve l'intera Baronia fu setacciata invano alla ricerca della donna. Gli inquirenti rivolsero la propria attenzione sul vicino mare, sui fiumi e i canali del territorio, ma di Irene non è mai stata trovata traccia.

Nel 2018 il Gip del Tribunale di Nuoro ha archiviato il caso, ma i familiari non si sono mai rassegnati. La pagina Facebook "Ritroviamo Irene" ha totalizzato in questi anni migliaia di like e riscontri generando una vera e propria community di amici e persone che, pur non conoscendola, si sono affezionate alla vicenda della mamma dal sorriso sereno che non è più tornata a a casa.

In occasione della quarta puntata della trasmissione Scomparsi in Sardegna abbiamo iniziato la figlia di Irene Cristinzio, Nicoletta, che ci ha raccontato la drammatica storia.

RIVEDI LA QUARTA PUNTATA DI "SCOMPARSI IN SARDEGNA"