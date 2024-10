E' di Cagliari uno dei migliori direttori dei ristoranti McDonald's al mondo. Andrea Blunda, 34 anni, direttore del McDonald's di Sestu, si è aggiudicato il Ray Kroc Award 2017.

Il premio, nato nel 1999 negli Stati Uniti, intitolato all'uomo che ha fatto conoscere il marchio nel mondo, viene assegnato ogni anno ai migliori direttori di ristoranti della grande catena di fast food, selezionati tra oltre 36.000. "Ho la fortuna di gestire un ristorante che sin dall'apertura ha sempre registrato un trend positivo, ma penso che questi risultati siano principalmente dovuti al clima di collaborazione che i miei manager ed io siamo riusciti a costruire con tutta la squadra", ha commentato Andrea Blunda alla notizia del riconoscimento ricevuto.

La premiazione è prevista a Orlando, in Florida, in occasione della Worldwide Convention.

Una giuria seleziona l'1% dei direttori dei ristoranti della catena che hanno dimostrato particolare passione e dedizione verso il proprio lavoro ed un indiscutibile impegno nel rapporto con il personale e i clienti. Andrea Blunda entra per la prima volta in McDonald's dodici anni fa, per un periodo di apprendistato.

Dopo un'esperienza con un'attività propria decide di tornarci nel 2014, in occasione dell'apertura del nuovo ristorante dell'area di Cagliari.

Con un percorso di crescita rapidissimo perseguito con tenacia e impegno, in meno di un anno, arriva a ricoprire il ruolo di direttore.