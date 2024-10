I Carabinieri della stazione di Orosei hanno avviato le indagini per risalire all’identità del ladro che nel fine settimana scorso, così come denunciato dai titolari della gioielleria del paese, si è impossessato di una collana di cospicuo valore.

Alla chiusura dell’attività, i proprietari, riordinando gli espositori, si sono accorti che era sparita la collana e così hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Dato il via vai di clienti in quella giornata, in un momento di distrazione nessuno si era accorto che qualcosa fosse stato trafugato.

I militari della stazione di Orosei, prontamente intervenuti sul posto per un primo sopralluogo, hanno immediatamente avviato le indagini.