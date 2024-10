Non corre fortunatamente pericolo di vita la 25enne dell’Arma dei Carabinieri, rimasta ferita ad una caviglia dai proiettili esplosi dai malviventi, questa mattina, alle 8, durante la rapina all’ufficio postale di via Mannironi, a Fonni. E’ ricoverata al San Francesco di Nuoro, in codice giallo: i suoi colleghi stanno invece dando la caccia al commando, con numerosi posti di blocco e perlustrazioni in tutta la zona.

Nel frattempo, dal sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, sono arrivati gli auguri di una pronta guarigione alla Carabiniera: “È un fatto gravissimo – ha commentato Angelo Tofalo - mi auguro vengano presto assicurati alla giustizia gli autori di questa grave azione e puniti severamente con il massimo della pena. Vicinanza e il più sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che è sempre in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza, mettendo anche a repentaglio la vita dei proprio uomini e delle proprie donne".

Dal Consiglio Regionale

“Piena solidarietà all’Arma e auguri di pronta guarigione alla carabiniera ferita”. Il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, appresa la notizia della sparatoria avvenuta questa mattina a Fonni , esprime la vicinanza dell’Assemblea a tutti i carabinieri che con grande abnegazione e spirito di sacrificio lavorano per arginare e combattere la criminalità nella nostra isola. “Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine che anche in questo difficile momento presidiano il nostro territorio e porgo alla giovane carabiniera ferita i migliori auguri per una celere ripresa”.

VIDEO

(In basso, il Colonnello Massimo Cucchini, Comandante Provinciale Carabinieri Nuoro)