A Cagliari è arrivato Nemo, il sommergibile o mini-sottomarino per turisti. È indubbiamente una delle trovate più originali degli ultimi anni.

Dal 25 aprile al 30 ottobre a Cagliari, i turisti e i cittadini isolani potranno dunque godere di una nuova esperienza turistico-culturale e naturalistica: osservare e al tempo stesso scoprire il bel mare in maniera differente, comodamente seduti sul "semi sommergibile" rosso.

Questo mezzo è stato denominato anche “il sottomarino tascabile”, ed é stato realizzato dalla Nemo Sub. A idearla è stato Daniel Mueck, noto operatore nautico tedesco, attivo in Italia da quand’era poco più che bambino. Referente del progetto in Sardegna è invece Andrea Piras che racconta: “Il progetto per gioco e devo ringraziare Daniel per questa opportunità - dice Piras - stiamo studiando il percorso migliore, aiutati da una geologa marina, per consentire ai turisti di godersi un’emozione unica. Sia per i grandi che per i bambini”.

IL TOUR .

Primo della Sardegna e quarto in Italia, spazierà tra le distese di poseidonia, ai fondali sabbiosi e a quelli rocciosi antistanti la leggendaria Sella del Diavolo. Il mezzo si immergerà fino a 3 metri di profondità. Le grandi e spesse vetrate sul fondo della cabina consentiranno una visione differente dei fondali. Dove pesci, molluschi e altre forme di vita abitano e si muovono nei fondali marini.

(Si ringrazia per la collaborazione il team di Esplora Sardegna – Marcello Polastri)