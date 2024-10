Operai, tecnici dell’Enel, addirittura arrotini che chiedono soprattutto agli anziani di entrare nelle loro case con una scusa.

Stavolta un altro raggiro, un uomo definendosi arrotino è riuscito ad ingannare un anziano: la vittima si è accorto del furto di un orologio di valore soltanto qualche ora più tardi e ha avvisato il 112.

I Carabinieri della Compagnia di Macomer hanno predisposto le ricerche per cercare di risalire al malfattore. I consigli delle forze dell’ordine sono sempre le stesse, ossia evitare di far entrare persone sconosciute in casa.