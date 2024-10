E’ ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Brotzu di Cagliari lo studente israeliano di 26 anni aggredito insieme ad altri tre amici all'alba di ieri in via Campania a Cagliari. Le sue condizioni sono stazionarie, i medici mantengono riservata la prognosi.

Intanto i carabinieri proseguono le indagini nel tentativo di individuate tutti gli autori dell'aggressione, oltre a Marco De Agostini, il 23enne subito arrestato per lesioni personali aggravate.

I militari hanno anche denunciato il giovane per guida senza patente, perché mai conseguita.

Qualche ora prima dell'aggressione, infatti, alle 22:45 era stato fermato per un controllo dai carabinieri mentre si trovava alla guida di un'auto di un'altra persona. Il 15 settembre scorso era stato denunciato per lo stesso reato sempre dai militari del Radiomobile di Cagliari.