Il comunicato, però, non aveva fugato le perplessità soprattutto riguardo all’orario. I nostri lettori, infatti, erano sicuri di aver udito boati anche attorno alle 14. L’orario di fine attività, però, per tutti i giorni nei quali era previsto il brillamento, era fissato come riportato nel comunicato per le 13.



Era stato poi lo stesso comandante Deri a far sapere che nella giornata di ieri non erano state effettuate le attività di brillamento previste.

Gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, interpellato in merito, non hanno registrato alcun movimento. Il comandante dei carbinieri di Olbia, Saverio Aucello, ha dichiarato: "Il boato percepito a Olbia è con molta probabilità dovuto ai lavori di sbancamento tramite cariche esplosive nell'area prospiciente l'aeroporto di Olbia per la costruzione del nuovo parco commerciale".

Pare difficile, però, pensare che questo tipo di lavori possano produrre un frastuono tale da essere udito anche a decine di chilometri di distanza in linea d'aria.

La spiegazione più probabile, al momento, è l’abbattimento del muro del suono da parte di qualche aereo da caccia, dal momento che sono in corso esercitazioni militari.