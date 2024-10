E’ Virginia Saba, giornalista di Cagliari, la ragazza bionda fotografata a Siviglia con il vicepremier Luigi Di Maio. A svelare la relazione è il settimanale Chi che pubblica le foto del romantico soggiorno. La bella giornalista sarda si è trasferita a Roma perchè collaboratrice della deputata pentastellata Emanuela Corda.

I due si frequenterebbero da circa due mesi.

Virginia Saba ha lavorato come giornalista sportiva per Mediaset, ha condotto il tg di Videolina e diversi programmi per la stessa emittente sarda, scrive per L’Unione Sarda.

Oggi è collaboratrice parlamentare.