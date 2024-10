16 è il numero delle sanzioni comminate ieri, record negativo dall’entrata in vigore delle norme contro la diffusione del Coronavirus, dalla Polizia locale di Sassari.

133 i controlli effettuati ieri dagli agenti, anche grazie all’uso dei droni. Rafforzati, anche per via delle segnalazioni arrivate dagli abitanti del quartiere, i controlli nel centro storico e nella zona del mercato.

Tra i multati cinque ragazzi e sette persone, queste ultime, riferiscono dal comando, sono andate a fare la spesa in coppia. Gli agenti hanno anche denunciato un ragazzo perché, riferiscono, si trova agli arresti domiciliari ma era in giro per le vie del cuore di Sassari.

Inoltre un uomo, residente nell'agro, è stato invece fermato e sanzionato al centro poiché aveva modificato il proprio spostamento per andare in edicola.