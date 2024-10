È il 28enne Adriano Pinna, meccanico di Ozieri, la giovane vittima dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Sassari-Olbia, nel tratto di strada tra Oschiri e Berchidda. Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, il giovane percorreva la strada a bordo della sua Ducati 999 S, in direzione Olbia.

Per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con l'auto che lo precedeva, una Dacia Duster guidata con alla guida un pensionato di Olbia, rimasto illeso. Il 28enne ozierese è stato disarcionato dalla moto cadendo sull'asfalto, nella corsia opposta.

Vani i tentativi di soccorso degli uomini del 118, Pinna è morto sul colpo. Il corpo del giovane centauro è stato trasferito all'istituto di Medicina legale dove, su disposizione del pm della Procura di Sassari, Mario Leo, sarà esaminato per determinare la causa della morte.