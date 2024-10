Sarà presentato giovedì 13 dicembre alle 18.30, nei locali della Biblioteca comunale “Francesco Pirina” di Putifigari, "Durches, un viaggio nella storia dei dolci dall'antichità ai giorni nostri”, il nuovo libro di Giovanni Fancello.

Un’autentica bibbia dei dolci sardi. Una ricostruzione appassionata della loro storia, riferimenti ad antiche ricette e il confronto con quelle egizie, sumere, arabe e altomedievali.

Giornalista, scrittore e gastronomo, Fancello collabora con il quotidiano “La Nuova Sardegna” e cura il blog “In coghina”. Prefetto per la Sardegna per l’Accademia Italiana Gastronomia Storica e Ispettore per la guida nazionale “Espresso Ristoranti”, annovera nel suo prestigioso curriculum altre opere come abores de Mejlogu, Sardegna a Tavola, Pasta: storie ed avventure di un cibo tra Sardegna e Mediterraneo, Le Sagre della Sardegna tra il sacro ed il profano.