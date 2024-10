La federazione provinciale della Coldiretti Sassari abbraccia l’iniziativa promossa nei giorni scorsi dalla federazione nazionale della Coldiretti e promuove per sabato dieci settembre una campagna di solidarietà a sostegno di tutte le popolazioni colpite dal sisma.

Il simbolo della manifestazione, in atto in molte piazze d’Italia, è il sugo all’amatriciana, il piatto tipico della località più colpita dal terremoto.

Tutti i clienti del mercato Campagna Amica e più in generale tutti i cittadini sassaresi potranno dare il proprio contributo acquistando un piatto di pasta con il sugo all’amatriciana presso gli stand dell’Emiciclo Garibaldi e partecipando alla ricostruzione delle aree coinvolte dal sisma.

«Abbiamo sposato questa iniziativa per tutelare e salvaguardare i territori colpiti dal terremoto che, come confermano le origini del sugo che ha conquistato le tavole internazionali, sono caratterizzati da una forte identità anche nel settore dell’agricoltura. Con il nostro impegno – dichiara il direttore della Coldiretti Sassari, Ermanno Mazzetti – cercheremo di contribuire alla ricostruzione dei luoghi colpiti dal sisma».

L’occasione scelta dalla Coldiretti Sassari per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto è quella della Notte Gialla, la serata ideata dal mercato Campagna Amica e dedicata alla promozione del cibo a chilometro zero. L’appuntamento per tutti gli amanti dello street food è all’Emiciclo Garibaldi a partire dalle ore 20:00 quando sarà possibile degustare e acquistare i prodotti del territorio ascoltando la musica dal vivo della Dino Nurra Band. All’iniziativa parteciperanno le aziende agricole che aderiscono al circuito Campagna Amica.

«Con queste iniziative vogliamo continuare a incentivare il consumo dei prodotti del territorio, che rientrano nella filiera corta e seguono il naturale ciclo delle stagioni, incentivando l’integrazione tra turismo, comparto agroalimentare e artigianato di qualità – afferma il presidente della Coldiretti Sassari, Battista Cualbu. L’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per cercare di aiutare le popolazioni colpite dal sisma e di stare vicino alle quasi mille aziende agricole che hanno subito dei danni strutturali alle stalle e ai fabbricati rurali e che stanno già registrando delle perdite di mercato per la difficile collocazione del prodotto».

Sotto gli stand allestiti per la Notte Gialla, ci saranno anche i rappresentanti di una quindicina di cantine vitivinicole che animano le Strade del Vino del Nord Sardegna. L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti con cui il mercato Campagna Amica promuove i prodotti del territorio.