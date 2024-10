«Cos'altro dovrà accadere prima che il Governo di questa Regione si renda conto che non è più accettabile che una multinazionale possa continuare a fare ciò che vuole in un territorio che per anni gli ha permesso di realizzare profitti per centinaia di milioni di euro».

É dura la reazione del Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau che ritiene non più tollerabile la situazione che negli ultimi mesi si è andata a creare con E.on.

«Siamo al paradosso – dichiara il primo cittadino di Sassari – ora i rappresentanti degli Enti locali apprendono dagli organi di informazione di incidenti avvenuti nella centrale di Fiume Santo, di probabili sversamenti in mare e di fuoriuscite di gasolio di cui non si conosce bene l'entità precisa».

Sono passati appena quattro giorni dalle ultime dichiarazioni del Sindaco di Sassari in merito alla concessione da parte del Ministero dell'Ambiente, tramite decreto prefettizio, della proroga concessa alla multinazionale tedesca. Una presa di posizione forte da parte del primo cittadino di Sassari e del Presidente della Provincia, Alessandra Giudici assolutamente contrari alla decisione di concedere ad E. on altre 700 ore per i due gruppi ad olio combustibile altamente inquinanti.

«E.on ha inquinato 160 chilometri della nostra costa - aggiunge il Sindaco di Sassari - a causa dell'incidente avvenuto un paio di anni fa, ricoprendo le nostre spiagge di catrame. Ha preso impegni con il territorio che non ha mai rispettato, sta procedendo al licenziamento di buona parte dei propri dipendenti, si rifiuta di investire per sostituire con un nuovo impianto, i gruppi inquinanti e ora non rispetta più neanche i rapporti con i rappresentanti degli Enti locali ai quali è dovuto almeno il giusto riguardo istituzionale».