“Ho dovuto assumere una decisione forte, ho imposto l’obbligo ad albergatori, proprietari di seconde case e di b&b di non ospitare e non far alloggiare presso le proprie strutture, soggetti che non possano dimostrare di aver osservato, o che non stiano osservando, o che non intendano osservare, la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni”.

L’annuncio è arrivato tramite la sua pagina Facebook: continua il pugno duro della Sindaca di Pula, Carla Medau, nei confronti di chi non rispetta le norme date dall’emergenza coronavirus.

La prima cittadina ha anche inviato una lettera al Presidente della Regione Christian Solinas, agli Assessori Regionali, alla Protezione Civile e al Prefetto dove, sottolinea la Medau, “Ho espresso la mia pressante preoccupazione per questa deroga concessa ai lavoratori trasfertisti impegnati nel Polo Industriale di Sarroch, ritengo sia una deroga dannosa e che privilegia una categoria di cittadini che, pur provenendo da diverse parti d’Italia, non sono obbligati a rispettare la permanenza domiciliare”.

“La vita dei nostri cittadini non può essere anteposta agli interessi organizzative ed economici di nessuno”, conclude la Sindaca.