Continuano incessanti i servizi di tutela ambientale dell’Isola da parte della Polizia di Frontiera Aerea di Cagliari. Ieri pomeriggio, anche a seguito di una segnalazione avvenuta da personale della Sogaer Security, gli agenti della Polaria (polizia di frontiera aerea) hanno intercettato un giovane turista turco, trovato in possesso di una busta di plastica rigida con all'interno delle pietre di sospetta provenienza.

Messo alle strette, il turista ha dichiarato di aver staccato volontariamente una delle stalattiti presenti nella Grotta del Fico, a Baunei. La stalattite sequestrata è lunga circa 57 cm, e calcolando una crescita media di 1 millimetro ogni 10-20 anni, si presume che l’opera d’arte naturale avesse quasi 30mila anni. Il cittadino turco è stato denunciato per il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

Nel corso degli stessi controlli di sicurezza, gli agenti della Polaria hanno rinvenuto un grosso quantitativo di sabbia all’interno del bagaglio di una giovane turista svizzera. I poliziotti hanno trovato la donna era in possesso di una bottiglia di plastica da 1,5 litri, contenente più di 1 chilo di sabbia bianca finissima, prelevata in una delle spiagge di Villasimius. Gli agenti hanno così sanzionato la turista, per una cifra di mille euro, e a sequestrare la sabbia che era stata asportata.

Stessa sorte per un’altra turista piemontese, che ha tentato di passare ai controlli di sicurezza portando con sé una busta contenete 1,100 chili di conchiglie, sempre prelevate da una delle spiagge di Villasimius.