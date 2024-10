Agguato questa mattina nelle campagne di Orune. Due persone, padre e figlio, sono stati fatti oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco riuscendo miracolosamente a salvarsi.

I due, dopo essere fuggiti, si sono recati nella caserma dei carabinieri del paese per denunciare l'accaduto.

Le vittime sono Giampietro Chessa, 75 anni, e il figlio Ignazio, di 48.

La loro famiglia era già stata coinvolta in una drammatica vicenda di sangue. Giampietro Chessa, infatti, è il padre di Nicola e Serafino, 31 e 34 anni, assassinati il 5 febbraio 2007 in una stradina di penetrazione agraria alla periferia di Nule mentre facevano ritorno a casa dopo una giornata di lavoro in ovile.

Sul luogo dell'agguato di questa mattina stanno lavorando i carabinieri della Stazione di Orune, della Compagnia di Bitti e del Comando Provinciale di Nuoro