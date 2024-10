E’ stato rintracciato alle 3 nell'ospedale di Lanusei dove si era presentato accusando un malore, ed è stato arrestato dalla Polizia.

Termina così la fuga di Peppuccio Doa, l’82enne che ieri pomeriggio in via Brigata Sassari, ad Arzana, in Ogliastra, avrebbe sparato e ucciso due fratelli, suoi parenti: Andrea e Roberto Caddori, di 43 e 46 anni.

Appena le condizioni di salute lo consentiranno, il pensionato sarà interrogato dalle forze dell'ordine a cui dovrà spiegare qual è stato il motivo che ha scatenato la sua follia omicida.

Alla base della tragedia, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, vi sarebbe una lite legata a motivi di eredità di un'anziana parente, che i due fratelli stavano accudendo.

Intanto, le salme delle vittime sono state trasferite all'ospedale di Lanusei dove oggi verrà eseguita l'autopsia.