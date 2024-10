Intorno alle 20 di ieri, 31 ottobre, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta in località "Coleo" a Fonni per estinguere un incendio che interessato un pagliaio. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono proseguire fino alle prime ore di oggi. Il rogo ha mandato in fumo circa 2 mila balle di fieno.

L'intervento dei Vigili è valso a limitare i danni alle strutture murarie del fienile.

Sono al vaglio tutti gli elementi riscontrati per determinare le cause che hanno generato l'evento.