Doppio intervento dei Vigili del fuoco nella notte a Sassari, dove due veicoli sono andati in fiamme in due aree diverse della città. Il primo intervento intorno alle due, per l'incendio di una Mercedes in via Vincenzo Bellini. Il fumo è salito in alto, raggiungendo gli appartamenti delle palazzine adiacenti.

I residenti hanno raccontato di aver sentito “i vetri che scoppiavano”. A quel punto è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini del Comando provinciale, che hanno domato le fiamme quando il mezzo era ormai completamente distrutto.

Il secondo intervento all'alba, quando alle 6,30 è arrivata un'altra chiamata. Si trattava di un furgone parcheggiato in piazzale Segni. Il mezzo, utilizzato per attività commerciale ambulante e di proprietà di una donna, ha anch'esso subito gravi danni.

Sul posto anche una pattuglia della polizia che era in zona per una perlustrazione. Indagini in corso sulle cause del rogo, probabilmente di natura dolosa.