Due pedoni sono stati investiti mentre attraversavano la strada in due distinti incidenti avvenuti questo pomeriggio a Cagliari. Entrambi trasportati in ospedale, sono in gravi condizioni.

Il primo incidente è avvenuto in via San Bartolomeo, in direzione Calamosca. Un automobilista di 80 anni ha travolto un uomo di 63 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'anziano si è fermato subito per soccorrere il ferito, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Poco prima delle 17 in via Italia a Pirri il secondo incidente. Un 83enne è stato travolto da un'auto guidata da un giovane di 26 anni. Anche in questo caso l'automobilista si è fermato per soccorrere il ferito, che è stato trasportato al Brotzu. La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.