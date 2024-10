Il signor Efisio Loddo e la signora Maria Pia Concas, di 84 e 80 anni, sono stati fra i protagonisti della campagna di screening Covid che sta interessando l'Ogliastra in queste settimane.

Il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, ha condiviso sui social una foto che li ritrae presso i locali dove sono stati eseguiti i test su migliaia di cittadini definendoli il simbolo dell'iniziativa attuata per contrastare l'emergenza sanitaria.

"Dopo aver effettuato il tampone la scorsa settimana si sono presentati anche questa mattina per ripetere il test - scrive il primo cittadino -. A loro un grande ringraziamento per il senso civico mostrato, un bellissimo esempio per tutti noi".