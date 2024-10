Storia a lieto fine a Badesi per due turisti danesi che sabato pomeriggio erano al mare in località Li Junchi, a Badesi. I due si sono trovati in difficoltà a causa della forte corrente e la dottoressa Francesca Ollasci (socio operativo SICS Scuola Italiana Cani da Salvataggio sezione Sardegna) li ha notati.

La donna non ci ha pensato due volte e con Aro, il proprio cane da salvataggio, si è tuffata in acqua e ha raggiunto in poco tempo i due turisti. Dopo averli assicurati alla speciale imbragatura di Aro, li ha riportati in a riva, tranquillizzandoli e verificando il loro buono stato di salute. Una bella storia raccontata da Maurizio Basciu, responsabile regionale della SICS, e che è diventata in poco tempo virale sui social.