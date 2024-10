Nell’ultimo periodo nel Capoluogo è stato registrato un incremento di furti in appartamento, pertanto la Questura di Nuoro ha intensificato i servizi di controllo del territorio in città implementando il dispositivo con diverse unità.

Nello specifico sono stati disposti specifici servizi che nella mattinata del 5 agosto hanno consentito sorprendere due donne di etnia rom mentre, all’interno di uno stabile di via Campania, forzavano, con la classica lastra di plastica, il portoncino di ingresso di un appartamento.

Una delle due, maggiorenne in stato di gravidanza, è stata tratta in arresto per tentato furto in abitazione mentre l’altra di anni 15 è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato.

Le due donne, in trasferta dal Lazio, hanno a carico innumerevoli precedenti.

In particolare la trentaduenne è stata arrestata 26 volte in diverse parti d’Italia per svariati reati. Per questi motivi il Questore ha emesso nei confronti di quest’ultima un decreto di allontanamento dal comune di Nuoro con divieto di farvi rientro per i prossimi 3 anni.

Le due giovani rom sono sospettate di essere autrici degli altri furti in abitazione perpetrati a Nuoro negli ultimi giorni. Sono in corso le indagini a cura dell’U.P.G.S.P. ( sez. volanti) e della Squadra mobile per verificare la loro diretta responsabilità e l’individuazione di eventuali complici.