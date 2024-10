Due ragazzi ieri sera hanno tentato di rubare le biciclette di una famiglia di turisti, ma sono stati bloccati e arrestati dai Carabinieri.

I militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, allertati da una telefonata che denunciava un probabile furto, sono intervenuti sul lungomare cittadino dove hanno colto in flagranza di reato e tratto in arresto per furto aggravato B.M.H., 20enne tunisino e D.R., 17enne olbiese.

I due giovani, poco prima, con l’aiuto di una tronchese avevano tagliato il cavo di acciaio che assicurava delle biciclette sul portapacchi dell’autovettura di cittadini elvetici. Erano già riusciti a sottrarne una ed erano intenti a trafugare anche le altre quando sono arrivati i Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito e a disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti, il maggiorenne è stato accompagnato alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari e il minorenne al centro di prima accoglienza di Sassari.

La bicicletta rubata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari che, la sera stessa, dopo avere ringraziato i Carabinieri, si sono imbarcati e hanno lasciato l’Isola dopo un periodo di vacanza.